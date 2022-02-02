Вакцини від COVID-19, які застосовують в Україні, пройшли три етапи досліджень: Кузін про безпеку вакцинації для здоров'я
Усі вакцини, які зараз є в країні, зокрема CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca, – безпечні
Про це під час брифінгу сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Усі вакцини, які зараз є в пунктах щеплення, зокрема CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca – безпечні, адже пройшли всі необхідні фази клінічних досліджень. Саме тому не має існувати жодних пересторог щодо "недослідженості" вакцини", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Кузін пояснив, як відбуваються дослідження вакцин, зокрема "для тих, хто досі сумнівається у необхідності щеплення".
Він уточнив, що зазвичай клінічні випробування складаються з трьох фаз:
- введення вакцини невеликому числу добровольців, щоб оцінити її безпечність;
- введення вакцини сотням добровольців – для оцінки безпечності та здатності генерувати імунну реакцію;
- введення вакцини тисячам добровольців, а також порівняння їхніх результатів із показниками такої ж групи людей, які не отримали вакцину.
- Нагадаємо, що в Україні 92,8% працівників закладів освіти пройшли повний курс COVID-вакцинації.
- Крім того, повністю вакциновані від коронавірусу українці зможуть отримати виплати до 18 грудня 2022 року.
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