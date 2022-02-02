Вакцини від COVID-19, які застосовують в Україні, пройшли три етапи досліджень: Кузін про безпеку вакцинації для здоров'я

Про це під час брифінгу сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.



"Усі вакцини, які зараз є в пунктах щеплення, зокрема CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca – безпечні, адже пройшли всі необхідні фази клінічних досліджень. Саме тому не має існувати жодних пересторог щодо "недослідженості" вакцини", - йдеться у повідомленні.



Крім того, Кузін пояснив, як відбуваються дослідження вакцин, зокрема "для тих, хто досі сумнівається у необхідності щеплення".



Він уточнив, що зазвичай клінічні випробування складаються з трьох фаз:

введення вакцини невеликому числу добровольців, щоб оцінити її безпечність;

введення вакцини сотням добровольців – для оцінки безпечності та здатності генерувати імунну реакцію;

введення вакцини тисячам добровольців, а також порівняння їхніх результатів із показниками такої ж групи людей, які не отримали вакцину.

Нагадаємо, що в Україні 92,8% працівників закладів освіти пройшли повний курс COVID-вакцинації.

Крім того, повністю вакциновані від коронавірусу українці зможуть отримати виплати до 18 грудня 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Останній етап необхідний, щоб визначити ефективність препарату і його безпечність для більшої групи людей.