Вакцинувалась у квітні: російського омбудсмана Москалькову госпіталізували з коронавірусом, - ЗМІ
Уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову госпіталізували з COVID-19
Про це повідомляють РІА Новини та ТАСС з посиланням на джерела.
"Уповноваженого з прав людини госпіталізовано з діагнозом "коронавірусна інфекція", вона знаходиться на лікуванні під наглядом лікарів, почуває себе задовільно", - сказало джерело.
За його даними, робота в апараті Москалькової йде за планом.
Її 66 років, у квітні вона зробила щеплення від коронавірусу.
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