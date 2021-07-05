Вакцинувалась у квітні: російського омбудсмана Москалькову госпіталізували з коронавірусом, - ЗМІ

Про це повідомляють РІА Новини та ТАСС з посиланням на джерела.

"Уповноваженого з прав людини госпіталізовано з діагнозом "коронавірусна інфекція", вона знаходиться на лікуванні під наглядом лікарів, почуває себе задовільно", - сказало джерело.



За його даними, робота в апараті Москалькової йде за планом.



Її 66 років, у квітні вона зробила щеплення від коронавірусу.