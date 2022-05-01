Валенса назвав вступ України до НАТО "безсумнівним"
Колишній президент Польщі Лех Валенса вважає, що Україні буде простіше вступити до НАТО, чим до Євросоюзу
Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "Еспресо".
"На мою думку, вступ України до НАТО є рішенням, яке вимагає політичної мужності. Вступ до ЄС є проблематичний, оскільки Україна не готова увійти в ЄС через рівень цін і зарплат", - сказав Валенса.
На його думку. Україні в ЄС було б важко.
"Якби Україна вступила в ЄС, то їй би кепсько велося, вона не змогла б утриматися в тому становищі, яке вимагається для перебування в ЄС. Для ЄС мусить ще трохи підготуватися, владнати деякі справи таким чином, щоб мати користь з того членства. Зараз Україна не мала б з того багато користі", - зазначив колишній президент Польщі.
Валенса зазначив, що Україна більше підходить для членства в НАТО.
"А ось вступ до НАТО - безсумнівний, позаяк Україна відважна, хоробра, добре б’ється і підходить для НАТО набагато краще, ніж для ЄС", - підсумував він.
- Раніше Валенса заявив, що Польща мала вступати до Євросоюзу та НАТО одночасно з Україною та Білоруссю.
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