Валенса назвав вступ України до НАТО "безсумнівним"

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "Еспресо".



"На мою думку, вступ України до НАТО є рішенням, яке вимагає політичної мужності. Вступ до ЄС є проблематичний, оскільки Україна не готова увійти в ЄС через рівень цін і зарплат", - сказав Валенса.



На його думку. Україні в ЄС було б важко.



"Якби Україна вступила в ЄС, то їй би кепсько велося, вона не змогла б утриматися в тому становищі, яке вимагається для перебування в ЄС. Для ЄС мусить ще трохи підготуватися, владнати деякі справи таким чином, щоб мати користь з того членства. Зараз Україна не мала б з того багато користі", - зазначив колишній президент Польщі.



Валенса зазначив, що Україна більше підходить для членства в НАТО.



"А ось вступ до НАТО - безсумнівний, позаяк Україна відважна, хоробра, добре б’ється і підходить для НАТО набагато краще, ніж для ЄС", - підсумував він.

Раніше Валенса заявив, що Польща мала вступати до Євросоюзу та НАТО одночасно з Україною та Білоруссю.