Треба було чекати Україну та Білорусь і вступати до ЄС та НАТО разом, - Валенса
Колишній президент Польщі Лех Валенса вважає, що держава мала вступати до Євросоюзу та НАТО одночасно з Україною та Білоруссю
Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "Еспресо".
"Вважаю, що до ЄС і НАТО треба було вступати спільно з Україною і Білоруссю. Я працював над цим, однак переоцінив ситуацію. Вважав, що зроблю це, тобто ми разом зробимо під час моєї другої каденції. Приготувався справді добре і багато місця готував під ту тему", - сказав Валенса.
Він заявив, що мусив це зробити.
"Але за той час чимало змінилося в Польщі. Ми погано вчинили, треба було чекати на Україну і Білорусь і вступати разом. Така можливість була, справді була. Але що ж, доля хотіла інакше", - додав експрезидент.
Валенса сказав, що за тих часів його позиція дещо відрізнялася.
"Я вважав за потрібне розширювати структури НАТО, поза НАТО ми були невеликою силою, якої ніхто не боявся, у співвідношенні десяти до одного. І, очевидно, коли ми вступили (в НАТО, - ред), світу видно, що при такому співвідношенні будь-яке протистояння неможливе і, відповідно, відбулося б роззброєння. Але я програв вибори, та ідея теж втратила прихильників і тепер боремося з особливою загрозою з боку Росії і мусимо все ж таки збільшувати НАТО", - підсумував він.
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