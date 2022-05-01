Треба було чекати Україну та Білорусь і вступати до ЄС та НАТО разом, - Валенса

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "Еспресо".



"Вважаю, що до ЄС і НАТО треба було вступати спільно з Україною і Білоруссю. Я працював над цим, однак переоцінив ситуацію. Вважав, що зроблю це, тобто ми разом зробимо під час моєї другої каденції. Приготувався справді добре і багато місця готував під ту тему", - сказав Валенса.



Він заявив, що мусив це зробити.



"Але за той час чимало змінилося в Польщі. Ми погано вчинили, треба було чекати на Україну і Білорусь і вступати разом. Така можливість була, справді була. Але що ж, доля хотіла інакше", - додав експрезидент.



Валенса сказав, що з​​​​​а тих часів його позиція дещо відрізнялася.



"Я вважав за потрібне розширювати структури НАТО, поза НАТО ми були невеликою силою, якої ніхто не боявся, у співвідношенні десяти до одного. І, очевидно, коли ми вступили (в НАТО, - ред), світу видно, що при такому співвідношенні будь-яке протистояння неможливе і, відповідно, відбулося б роззброєння. Але я програв вибори, та ідея теж втратила прихильників і тепер боремося з особливою загрозою з боку Росії і мусимо все ж таки збільшувати НАТО", - підсумував він.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb