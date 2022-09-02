Вам не потрібно бути українцем, щоб підтримувати нас, - Кличко звернувся до іноземців
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко звернувся до іноземних фанатів і закликав їх підтримати Україну
Про це Кличко-молодший написав у twitter.
"Вам не потрібно бути українцем, щоб підтримувати нас. Просто потрібно відстоювати свободу і справедливість", - написав Володимир Кличко.
Під твітом колишній боксер прикріпив хештег #WeAreAllUkrainians.
- 1 липня колишній боксер Володимир Кличко прокоментував саміт НАТО і відзначив, що Україна має повне право домагатися членства в Альянсі.
- Кличко-молодший у розмові з іноземними ЗМІ нагадав світу про звірства російської армії у Бучі
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