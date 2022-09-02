Вам не потрібно бути українцем, щоб підтримувати нас, - Кличко звернувся до іноземців

Про це Кличко-молодший написав у twitter.

"Вам не потрібно бути українцем, щоб підтримувати нас. Просто потрібно відстоювати свободу і справедливість", - написав Володимир Кличко.

Під твітом колишній боксер прикріпив хештег #WeAreAllUkrainians.

1 липня колишній боксер Володимир Кличко прокоментував саміт НАТО і відзначив, що Україна має повне право домагатися членства в Альянсі.

Кличко-молодший у розмові з іноземними ЗМІ нагадав світу про звірства російської армії у Бучі

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