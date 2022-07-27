Розчавлені авто з дітьми, тіла між будинками, страчені підлітки, - Кличко-молодший нагадав світу про звірства РФ у Бучі
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко у розмові з іноземними ЗМІ нагадав світу про звірства російської армії у Бучі
Про це повідомляє Boxing News 24.
За словами Кличка-молодшого, розум не може усвідомити дій росіян у Бучі.
"Це жахливо. Насправді ваш розум не може це усвідомити, бо це просто нелюдяно. Ви бачите розчавлені автомобілі з розчавленими дітьми, ви бачите сплющені тіла у машині, розчавлені танками. Бачите людей, що стоять на колінах зі зв'язаними за спиною руками. Підлітків, не знаю, скільки їм було років – стратили пострілом у голову. Ви бачите тіла всюди між будинками на вулицях. Це просто величезна кількість тихих смертей. Але також шокує руйнування, які були по всьому місту", - сказав Володимир Кличко.
- 1 липня колишній боксер Володимир Кличко прокоментував саміт НАТО і відзначив, що Україна має повне право домагатися членства в НАТО.
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