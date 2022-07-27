Про це повідомляє Boxing News 24.

За словами Кличка-молодшого, розум не може усвідомити дій росіян у Бучі.

"Це жахливо. Насправді ваш розум не може це усвідомити, бо це просто нелюдяно. Ви бачите розчавлені автомобілі з розчавленими дітьми, ви бачите сплющені тіла у машині, розчавлені танками. Бачите людей, що стоять на колінах зі зв'язаними за спиною руками. Підлітків, не знаю, скільки їм було років – стратили пострілом у голову. Ви бачите тіла всюди між будинками на вулицях. Це просто величезна кількість тихих смертей. Але також шокує руйнування, які були по всьому місту", - сказав Володимир Кличко.

1 липня колишній боксер Володимир Кличко прокоментував саміт НАТО і відзначив, що Україна має повне право домагатися членства в НАТО.

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