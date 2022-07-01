Україна має повне право домагатися членства в НАТО. Це була дуже хороша конференція, - Володимир Кличко про саміт НАТО
Колишній боксер Володимир Кличко прокоментував саміт НАТО і відзначив, що Україна має повне право домагатися членства в НАТО
Про це Кличко написав у Twitter.
"Саміт НАТО був знаменною зустріччю. Україна була у центрі обговорень. Лідери НАТО визнали Росію "найбільш значною та прямою загрозою безпеці членів Альянсу, а також миру та стабільності" не лише України, а й усього світу", - написав Кличко-молодший.
Володимир Кличко також відзначив, що НАТО продовжить надавати велику військову та фінансову допомогу та відзначив розширення підрозділу швидкого реагування до 300 тис. військовослужбовців.
"Фінляндія та Швеція, приєднаються до Альянсу. Це свідчить про те, що двері НАТО відкриті. І так, Україна має повне право домагатися членства в НАТО. Це була дуже хороша конференція, але не всі наші стратегічні та геополітичні цілі були досягнуті. Україна не досягла максимального успіху. Ми можемо більше. У будь-якому випадку, НАТО на боці України, тому що Україна на боці свободи і демократії. "Де-факто" це і є Альянс. Слава Україні", – написав Кличко.
- 30 червня генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО допомагає Україні, аби запобігти більшому конфлікту, адже війна країни-агресорки Російської Федерації з Північноатлантичним альянсом буде колосальною.
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