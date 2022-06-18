Вантаж нафти з Венесуели ємністю 650 тисяч барелів вперше за два роки відправиться до Європи, - Reuters
Понад 600 тис. барелів венесуельської нафти вже завантажені італійською компанією Eni на орендовані судна
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Refinitiv Eikon.
Ця партія вже завантажена італійською компанією Eni на орендовані судна. Другий танкер, орендований компанією, наразі прямує до Венесуели, щоб відвантажити там ще 2 мільйони барелів нафти й доставити до Європи.
Відомо, що у травні Держдепартамент США дозволив італійській компанії Eni та іспанській Repsol відновити закупівлю венесуельської нафти як можливість погасити борг та компенсувати російську нафту.
- 13 червня ЗМІ повідомили, що Росія з початку повномасштабної війни в Україні заробила на енергоносіях майже $100 млрд. Найбільшими покупцями стали Китай - 12,6 млрд євро, Німеччина - 12,1 млрд євро та Італія - 7,8 млрд євро.
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