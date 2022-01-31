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Вартість закордонних поїздок Зеленського за рік зросла на 20,3 млн грн, - ДУС

31 січня, 2022 понедiлок
13:53
Економіка Зеленський

Витрати на закордонні візити українських делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським у 2021 році становили понад 33,4 млн грн, а у 2020 - 13,1 млн грн

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідь Державного управління справами.

Так, видатки на закордонні відрядження працівників Офісу президента торік були на рівні 633,7 тис. грн.

“Інформуємо, що касові видатки на забезпечення закордонних візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України у 2021 році становили 33 443,7 тис. грн, у 2020 році - 13 169,552 тис. грн”, - поінформували в ДУС.

Касові видатки на закордонні відрядження працівників ОПУ за 2021 рік становили 633,7 тис. гривень, із них: видатки на відрядження керівника ОП - 179,720 тис. грн, заступників керівника ОП - 310,797 тис. грн, інших працівників ОП - 143,183 тис. грн.

За даними ДУС, у 2020 рік вищезазначені витрати становили 253,415 тис. гривень, із них: видатки на відрядження керівника ОП - 5,289 тис. грн, заступників керівника ОП - 91,955 тис. грн, видатки на відрядження інших працівників ОП - 156,171 тис. грн.

Видання зазначає, що у 2020 році Зеленський здійснив за кордон чотири офіційні та шість робочих візитів, а у 2021 році - два офіційні та 11 робочих візитів.

У 2022 році президент перебував з візитами в ОАЕ, Катарі, Туреччині, Франції, Польщі, Литві, Німеччині, Молдові, США та Великій Британії.

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ДУС
Володимир Зеленський
витрати
ОП
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