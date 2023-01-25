Про це повідомляє Boxing247.

За словами Деонтея Вайлдера, він вважає шанси Усика та Ф'юрі на перемогу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі рівними, тому перемогу здобуде боксер, який вдаватиметься до заборонених приймів.

"Не знаю. Це бій 50 на 50. Залежить від того, хто буде шахраювати сильніше. Це так, все залежить від того, хто буде більше обманювати", - сказав Вайлдер.

Американець після поразки від Тайсона Ф'юрі взимку 2020 року, звинуватив британця у тому, що той підклав у рукавички сторонні предмети. Суперник відкинув звинувачення.

Вайлдер та Ф'юрі загалом зустрічалися тричі. У грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради). У жовтні 2021 року британець переміг нокаутом в 11-му раунді.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

20 січня промоутер Боб Арум висловив переконання, що бій між Усиком та Ф’юрі відбудеться не пізніше квітня 2023 року.

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