Про це повідомляє BoxingScene.

За словами тренера колишнього чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) Маліка Скотта, найімовірніше наступний бій Деонтей Вайлдер проведе проти іншого боксера зі США - Енді Руїса. Це станеться, якщо в американця не виникне варіант з боєм проти іншого боксера, ім'я якого він відмовився розголошувати.

"Це залежить від суперника, ім'я якого я залишу в таємниці, та самого Енді Руїса. Оскільки Ентоні Джошуа не хоче битися з Деонтеєм прямо зараз, ми маємо справу з Руїсом і таємничим хлопцем. Швидше за все, це буде поєдинок за звання обов'язкового претендента на титул WBC - Руїсом", – сказав Скотт.

Американці зустрінуться у фіналі претендентського турніру, який влаштувала WBC. У 2022 році у півфіналі Енді Руїс переміг за очками кубинця Луїса Ортіса, а Деонтей Вайлдер нокаутував фіна Роберта Геленіуса у першому раунді.

Переможець отримає право битися за звання чемпіона світу WBC, яким володіє британець Тайсон Ф'юрі.

Очікується, що бій між Енді Руїсом та Деонтеєм Вайлдером відбудеться у березні або квітні 2023 року.

Влітку 2019 року Енді Руїс сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), проте поступився британцю у реванші.

16 жовтня 2022 року Деонтей Вайлдер переміг Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді та кинув виклик Олександру Усику.

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