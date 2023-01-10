Вайлдер проведе бій проти боксера, який відібрав титули у Джошуа
Американський важковаговик Деонтей Вайлдер проведе наступний поєдинок навесні 2023 року проти Енді Руїса зі США
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами тренера колишнього чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) Маліка Скотта, найімовірніше наступний бій Деонтей Вайлдер проведе проти іншого боксера зі США - Енді Руїса. Це станеться, якщо в американця не виникне варіант з боєм проти іншого боксера, ім'я якого він відмовився розголошувати.
"Це залежить від суперника, ім'я якого я залишу в таємниці, та самого Енді Руїса. Оскільки Ентоні Джошуа не хоче битися з Деонтеєм прямо зараз, ми маємо справу з Руїсом і таємничим хлопцем. Швидше за все, це буде поєдинок за звання обов'язкового претендента на титул WBC - Руїсом", – сказав Скотт.
Американці зустрінуться у фіналі претендентського турніру, який влаштувала WBC. У 2022 році у півфіналі Енді Руїс переміг за очками кубинця Луїса Ортіса, а Деонтей Вайлдер нокаутував фіна Роберта Геленіуса у першому раунді.
Переможець отримає право битися за звання чемпіона світу WBC, яким володіє британець Тайсон Ф'юрі.
Очікується, що бій між Енді Руїсом та Деонтеєм Вайлдером відбудеться у березні або квітні 2023 року.
Влітку 2019 року Енді Руїс сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), проте поступився британцю у реванші.
- 16 жовтня 2022 року Деонтей Вайлдер переміг Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді та кинув виклик Олександру Усику.
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