Вайлдера визнали автором найкращого нокауту року

Про це повідомляє Всесвітня боксерська рада в Instagram.

Вайлдер переміг Геленіуса у жовтні 2022 року. Він завдав потужного удару правою наприкінці першого раунду поєдинку, який відбувся у Нью-Йорку. Фінському важковаговику знадобилося кілька хвилин, аби прийти до тями. Після поєдинку він оголосив про завершення кар'єри.

Для американця цей бій був першим з жовтня 2021 року, коли він вдруге поспіль програв британцю Тайсону Ф'юрі у поєдинку за звання чемпіона світу WBC у надважкій вазі.

Вайлдер володів титулом WBC з 2015 до 2020 року.

16 жовтня Деонтей Вайлдер переміг Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді.

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