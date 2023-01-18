Вайлдера визнали автором найкращого нокауту року
Нокаут американця Деонтея Вайлдера у бою проти фіна Роберта Геленіуса було визнано найкращим у 2022 році за версією WBC
Про це повідомляє Всесвітня боксерська рада в Instagram.
Вайлдер переміг Геленіуса у жовтні 2022 року. Він завдав потужного удару правою наприкінці першого раунду поєдинку, який відбувся у Нью-Йорку. Фінському важковаговику знадобилося кілька хвилин, аби прийти до тями. Після поєдинку він оголосив про завершення кар'єри.
Для американця цей бій був першим з жовтня 2021 року, коли він вдруге поспіль програв британцю Тайсону Ф'юрі у поєдинку за звання чемпіона світу WBC у надважкій вазі.
Вайлдер володів титулом WBC з 2015 до 2020 року.
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16 жовтня Деонтей Вайлдер переміг Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді.
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