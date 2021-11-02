Вайлдеру кинув виклик автор головної сенсації 2019 року в боксі

Про це повідомляє Boxingnews24.

За словами Руїса, він хотів би зустрітися з Вайлдером та впевнений, що зможе перемогти колишнього чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.

"Так, я хотів би зустрітися з Деонтеєм. Ми обидва є частиною однієї команди. Отже, я не проти розділити з ним ринг. Я впевнений, що можу перемогти його. Ми маємо це зробити", - сказав Руїс, який влітку 2019 року сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Також він висловив захоплення останнім боєм Деонтея Вайлдера проти Тайсона Ф'юрі, в якому британець нокаутував американця.

"Це був приголомшливий бій. Вони постійно перехоплювали ініціативу і було складно передбачити переможця. Деонтей показав, що у нього серце лева. Він не хотів здаватися та постійно йшов вперед. Він падав, підіймався та продовжував битися. Та потрібно зняти капелюха перед Ф'юрі, він зробив свою роботу", - сказав Вайлдер.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).