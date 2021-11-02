Вайлдеру кинув виклик автор головної сенсації 2019 року в боксі
Американський боксер Енді Руїс заявив про бажання зустрітися зі співвітчизником Деонтеєм Вайлдером
Про це повідомляє Boxingnews24.
За словами Руїса, він хотів би зустрітися з Вайлдером та впевнений, що зможе перемогти колишнього чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.
"Так, я хотів би зустрітися з Деонтеєм. Ми обидва є частиною однієї команди. Отже, я не проти розділити з ним ринг. Я впевнений, що можу перемогти його. Ми маємо це зробити", - сказав Руїс, який влітку 2019 року сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Також він висловив захоплення останнім боєм Деонтея Вайлдера проти Тайсона Ф'юрі, в якому британець нокаутував американця.
"Це був приголомшливий бій. Вони постійно перехоплювали ініціативу і було складно передбачити переможця. Деонтей показав, що у нього серце лева. Він не хотів здаватися та постійно йшов вперед. Він падав, підіймався та продовжував битися. Та потрібно зняти капелюха перед Ф'юрі, він зробив свою роботу", - сказав Вайлдер.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 2 листопада стало відомо, що Деонтей Вайлдер проведе наступний поєдинок у травні 2022 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.29Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе