Про це повідомляє NewsMaker.

Повідомляється, що цей супутник розробила дослідницька команда (UTM) і він є першим досвідом Молдови в освоєнні космосу.

Супутник TUMnanoSat важить всього трохи більше одного кілограма. Він оснащений камерою. Також супутник має власний бортовий комп'ютер. На його створення було витрачено близько 10 млн леїв (майже 20 млн грн), з яких трохи більше півтора мільйони було виділено урядом Молдови із резервного фонду, а решту коштів надала японська програма KiboCUBE.

Довідково. У 2018 році дослідницька команда UTM подала заявку на участь у конкурсі KiboCUBE Project – програмі співробітництва Управління Організації Об'єднаних Націй з питань космічного простору та Японського агентства аерокосмічних досліджень. У ніч проти 15 липня ракета-носій Falcon 9 стартувала з мису Канаверал і вивела на орбіту вантажний космічний корабель Dragon 2. А наступного дня корабель Dragon 2 успішно стикувався з МКС, доправивши туди молдовський супутник.

Нагадаємо, 10 серпня, SpaceX вивела на орбіту ще 52 супутники Starlink і приземлила ракету Falcon 9 на корабель у Атлантичному океані

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