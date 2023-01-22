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"Вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю": Буданов розкрив подробиці загибелі учасника переговорів з РФ Кірєєва

22 січня, 2023 неділя
10:23
війна з Росією

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив подробиці вбивства учасника українсько-російських переговорів Дениса Кірєєва

Про це Буданов розповів у інтерв'ю Радіо Свобода

За його словами, Кірєєв перед вбивством перебував у його кабінеті та звідти поїхав на зустріч з представниками СБУ в супроводі офіцерів внутрішньої безпеки.  

"Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди. Чому він їхав у тому числі у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки. Тому що це служба, яка відповідає, зокрема, за аспекти взаємодії з іншими органами. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство", - сказав Буданов. 

Він заявив, що Кірєєва затримали співробітники "Альфи" за 200 м від центральної будівлі СБУ. 

"За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ, він туди виїжджав, виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники "Альфи" з криками "Це СБУ!", вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Це проводили затримання в такій формі", - продовжив Буданов.  

Він додав, що Кірєєва пересадили у мікроавтобус, після чого його тіло знайшли за кілька кварталів. 

"Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство", - сказав Буданов. Він підкреслив, що після цього мав розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим, але не отримав відповідей на запитання про Дениса Кірєєва. 

"Це була моя остання з ним розмова. Він не зміг нічого толком пояснити", - констатував Буданов. 

Як заявив очільник ГУР, він особисто знав Кірєєва з 2009 року і версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію, відкидає категорично.

Керівник розвідки також підтвердив, що Кірєєв був співробітником ГУР, якого він особисто знав з 2009 року та впевнений, що той не був шпигуном.   

"Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах", – розповів Буданов.

Денис Кірєєв брав участь в українсько-російських переговорів у Білорусі. Його було вбито 5 березня. 

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Кримінал
СБУ
ГУР
Іван Баканов
переговори з РФ
Кирило Буданов
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