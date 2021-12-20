Вбивство колишнього керівника "Інтера" Старицького: підозрюваний ексміністр Кожара вийшов із СІЗО після внесення застави
Підозрюваний у вбивстві колишнього директора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького ексочільник Міністерства закордонних справ Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу
Про це у Facebook повідомила дочка вбитого Катерина Старицька.
"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства, і їх більш ніж достатньо", - написала Старицька.
Вона додала, що електронного браслета Кожарі не видали. Апеляцію потерпілих і прокурора на це рішення не прийняли.
Судова справа тягнеться вже майже два роки.
- Нагадаємо, 21 лютого 2020 року у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари знайшли застреленим колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.
- 22 лютого поліція перекваліфікувала справу про смерть колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари із самогубства на умисне вбивство.
- 27 лютого журналіст Єгор Чечеринда заявив, що на родину вбитого прагнуть вийти невідомі особи, які пропонують $1 млн за те, щоб близькі офіційно відмовилися від будь-яких претензій до ексміністра МЗС Кожари.
- 25 березня поліція за підозрою в умисному вбивстві затримала Леоніда Кожару.
- 1 квітня адвокати Кожари подали апеляційну скаргу на рішення Шевченківського суду Києва щодо тримання його під вартою.
- 18 травня суд зменшив суму застави до 2,1 млн грн.
- 21 травня Кожара вийшов із СІЗО під заставу, проте 11 червня 2020 року суд знову заарештував його.
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