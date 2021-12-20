Вбивство колишнього керівника "Інтера" Старицького: підозрюваний ексміністр Кожара вийшов із СІЗО після внесення застави

Про це у Facebook повідомила дочка вбитого Катерина Старицька.

"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства, і їх більш ніж достатньо", - написала Старицька.



Вона додала, що електронного браслета Кожарі не видали. Апеляцію потерпілих і прокурора на це рішення не прийняли.



Судова справа тягнеться вже майже два роки.



Нагадаємо, 21 лютого 2020 року у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари знайшли застреленим колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

22 лютого поліція перекваліфікувала справу про смерть колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари із самогубства на умисне вбивство.

27 лютого журналіст Єгор Чечеринда заявив, що на родину вбитого прагнуть вийти невідомі особи, які пропонують $1 млн за те, щоб близькі офіційно відмовилися від будь-яких претензій до ексміністра МЗС Кожари.

25 березня поліція за підозрою в умисному вбивстві затримала Леоніда Кожару.

1 квітня адвокати Кожари подали апеляційну скаргу на рішення Шевченківського суду Києва щодо тримання його під вартою.

18 травня суд зменшив суму застави до 2,1 млн грн.

21 травня Кожара вийшов із СІЗО під заставу, проте 11 червня 2020 року суд знову заарештував його.

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