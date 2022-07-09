Про це повідомляє NHK.

За словами Тецуї Ямагамі, який застрелив Сіндзо Абе, його сім'я зіткнулася з фінансовими проблемами після того, як мати злочинця зробила велику пожертву групі осіб, з якою нібито був пов'язаний експрем'єр. Він стверджує, що його мати була втягнута в цю групу і після цього життя родини було зіпсоване.

41-річний Ямагамі заявив, що спочатку планував напад на іншу людину та хотів убити голову релігійної організації, але згодом вирішив вчинити злочин проти Абе, якого вважав причетним до неї. Назва організації не розкривається.

Вбивство Сіндзо Абе сталося під час передвиборчого мітингу 8 липня. Колишній моряк японських сил самооборони вистрілив політику в спину.

8 липня у Японії скоїли замах на експрем'єра Сіндзо Абе отримав поранення. Політика доставили до лікарні, а потім перевели до медичного університету міста Нара, де він помер.

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