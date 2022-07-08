Експрем'єр Японії Абе помер після замаху на нього
Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як у нього вистрелили під час передвиборчої промови
Про це пише NHK.
Сіндзо Абе ушпиталили з вогнепальним пораненням близько 11:30 8 липня за місцевим часом. Проте в лікарні політик помер.
Заарештований на місці замаху 41-річний підозрюваний заявив, що був не задоволений колишнім прем'єр-міністром і мав на меті вбити його. Також чоловік додав, що це не спричинено образою на політичні переконання Японії. Поліція допитує підозрюваного та з'ясовує деталі вбивства.
- 8 липня в Японії стріляли в колишнього прем'єр-міністра та лідера Ліберально-демократичної партії Сіндзо Абе. Політика ушпиталили із серцево-легеневою зупинкою, а нападника затримали й вилучили в нього пістолет.
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