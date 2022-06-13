Вчені показали кульове скупчення зірок у сузір'ї Стрільця

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії.

На світлині знаходиться кульове скупчення зірок Терзан 9 в сузір'ї Стрільця, яке розташоване ближче до центру Чумацького Шляху.

Зазначається, ядра кульових скупчень можуть бути щільно заповнені зірками. Наприклад, нічне небо на цьому зображенні всипане такою кількістю зірок, що нагадує море блискіток або величезну скриню зі скарбами, набиту золотом.

За словами вчених, центральна область нашої рідної галактики містить щільно упаковану групу зірок, відому як Галактична опуклість, яка також багата міжзоряним пилом. Цей пил ускладнює вивчення кульових скупчень поблизу галактичного центру, оскільки він поглинає зоряне світло.

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