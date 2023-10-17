Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Вчені розкрили таємницю Мона Лізи, виявивши у фарбі токсичні речовини

Вчені розкрили таємницю Мона Лізи, виявивши у фарбі токсичні речовини

17 жовтня, 2023 вiвторок
10:56
Наука картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"

У своїй картині "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі використовував токсичну сполуку плюмбунакрит, яка дозволила йому створити густу фарбу, що сохне швидше у порівнянні зі звичайною олійною фарбою

Про це повідомляє Science Alert.

Леонардо да Вінчі добре відомий тим, що використовував у своїх роботах нетрадиційні методи та речовини, які все ще продовжують досліджувати - останнім з них є суміш токсичних пігментів, що лежать в основі картини "Мона Ліза".

Дослідники з Франції та Великої Британії вивчили крихітний мікрозразок, взятий з потаємного куточка Мони Лізи, застосувавши різноманітні методи рентгенівської дифракції та інфрачервоної спектроскопії, щоб ідентифікувати використані речовини.

Команда знайшла не тільки нафту і свинцеві білила - як і очікувалося - але й рідкісну сполуку плюмбунакрит (Pb5(CO3)3O(OH)2). Плюмбонакрит утворюється при взаємодії олії та оксиду свинцю (II) (або PbO), що дозволяє припустити, що саме цю сполуку використовував да Вінчі.

"Леонардо, ймовірно, намагався приготувати густу фарбу, придатну для покриття дерев'яної панелі Мони Лізи, обробляючи олію високим вмістом оксиду свинцю (II), PbO", - зазначають дослідники у своїй статті.

Таку ж сполуку PbO було виявлено в декількох мікрозразках, взятих з поверхні "Таємної вечері", ще однієї знаменитої картини да Вінчі. Однак єдині згадки про PbO в роботах італійського художника стосувалися засобів для догляду за шкірою та волоссям.

Однак, незважаючи на те, що він не згадується в його роботах, здається, що да Вінчі використовував оксид свинцю як ґрунтовий шар. 

Вважається, що да Вінчі нагрівав і розчиняв оксид свинцю у лляній або горіховій олії, отримуючи суміш, яка була густішою і швидше висихала, ніж традиційні олійні фарби - рецепт, який потім використовували й інші художники.

"Він був людиною, яка любила експериментувати, і кожна його картина є абсолютно різною з технічної точки зору", - розповів агентству хімік Віктор Гонсалес з Паризького науково-дослідного інституту хімії у Франції.

  • Італійський історик Сільвано Вінчеті ідентифікував міст, намальований на задньому плані картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза". Він впевнений, що на картині зображений міст Роміто, який знаходиться у тосканському містечку Латерина.

Культура
Франція
Велика Британiя
Читайте також:
16 жовтня, 2023 понедiлок
Ворог концентрує зусилля на захопленні Куп'янська, - Євлаш
вибори у Польщі
15 жовтня, 2023 неділя
Вибори у Польщі: регіони, де більше прихильників опозиції, дають рекордну явку
Україна прапор
14 жовтня, 2023 субота
Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 жовтня
10:51
Оновлено
вибори у Польщі
Вибори у Польщі: пораховано 100% бюлетенів, до парламенту проходять п'ять політсил
10:48
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни утримують у Чорному морі 4 кораблі: серед них ракетоносій
10:48
обстріл Донеччини
Ворог за добу обстріляв 10 областей України: дві людини загинули, одну поранено
10:32
Херсонщина
РФ вдарила по селищу поблизу Херсона: поранено чоловіка
10:30
журналіст
З початку війни в Ізраїлі загинули щонайменше 15 журналістів
10:29
Авдіївка
У британській розвідці вважають, що наступ росіян на Авдіївку буде наймасштабнішим із початку року
10:28
Окупанти, Крим
РФ готується до оборони Криму та перекидає в Джанкой значні сили, - Атеш
10:21
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
10:20
Південна Корея, США та Японія
Посилення загрози з боку КНДР і Китаю: Південна Корея, США та Японія створили тристоронню гарячу лінію
10:05
OPINION
Ірина Геращенко
Зеленський закликає ЗМІ мовчати про корупцію
09:55
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Мальта - Україна: букмекери дали прогноз на матч кваліфікації Євро-2024
09:50
Ексклюзив
Сергій Згурець
За політичним значенням як Бахмут: Згурець назвав напрямки, де РФ імовірно продовжить бої
09:46
Йожеф Сабо
"Я боюся за команду": Сабо прокоментував зміну тренера "Шахтаря" перед матчем з "Барселоною"
09:34
Армія дронів
Армія дронів: українські військові отримали ще 840 безпілотників
09:33
Інфографіка
розбита російська техніка
Танки, крилаті ракети і 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
09:14
Слов'янськ, ракетний удар, Донеччина, вибух
Вночі окупанти вдарили по центру Слов'янська: влучили в гуртожиток коледжу
09:14
танк Leopard 2A7
На полігоні в Австрії танк Leopard 2 потрапив в аварію: один з членів екіпажу загинув
08:27
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив про домовленість із Ізраїлем розробити план гуманітарної допомоги Газі та назвав можливу проблему
08:22
Анонс
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 17 жовтня
08:10
Путін прибув до Пекіна, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном
08:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Чому активізувався Арестович?
07:34
Латвія
Латвія розслідує підтримку армії РФ місцевою компанією
07:33
Анонс
Збірна України
Мальта - Україна: де та коли дивитись матч відбору на Євро-2024
07:14
Сили оборони мають частковий успіх західніше Вербового на Запоріжжі, - Генштаб
06:58
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
ЗСУ вдарили по гелікоптерах та аеродромах поблизу Луганська та Бердянська
06:33
Олександр Роспутько
"В Росії точно безпечніше, він подасть документи на паспорт": батько футболіста "Шахтаря", який зник у Європі, дав інтерв'ю пропагандистам
06:29
Херсонський вокзал
Пункти незламності запрацювали на 96 залізничних вокзалах
06:00
Радбез ООН
Радбез ООН не проголосував за резолюцію РФ щодо Гази
05:35
Литва прапор
У Литві четверо людей здійснили наругу над прапором України: їх затримали
05:08
Авдіївка
Армія РФ спробує невдовзі активізувати спроби оточити Авдіївку, – ISW
04:40
Військові навчання
Євросоюз розпочав військові навчання MILEX 23 у Іспанії
04:13
Ізраїль, евакуація
Конвої з гуманітарною допомогою рухаються з Єгипту до кордону з Газою, - ЗМІ
03:45
Оновлено
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака на Україну: південь країни під прицілом дронів, ракет та авіації РФ
03:16
Джо Байден
Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль та Йорданію
02:48
розбита російська техніка
У Росії намагаються приховати втрати і провали у війні з Україною, - ISW
01:24
Бєлгород
Влада Бєлгородської області РФ повідомила про атаку трьох дронів
01:01
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії не збирається у відставку попри дозвіл суду на початок імпічменту
00:56
Оновлено
стрілянина
"Помститися за мусульман": невідомий відкрив стрілянину в Брюсселі, загинуло двоє шведів
00:31
вибори у Польщі
Розрив між провладним та опозиційним блоками на виборах у Польщі скоротився, - дані виборчкому
00:21
Кріштіану Роналду
Євро-2024: результати матчів 16 жовтня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV