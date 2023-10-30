Вчені з Японії вперше виростили ембріон миші у космосі

Про це повідомляє Science Alert.

Результати експерименту, розробленого і проведеного під керівництвом молекулярного біолога Терухіко Вакаями з Університету Яманасі, показали, що ембріони мишей можуть, принаймні на початковому етапі, виживати в космічному середовищі.

"Існує ймовірність вагітності під час майбутньої подорожі на Марс, оскільки подорож туди займе більше шести місяців, - розповів Вакаяма. - Ми проводимо дослідження, щоб переконатися, що зможемо безпечно мати дітей, якщо цей час настане".

Протягом чотирьох днів астронавти культивували ембріони, зберігаючи їх у параформальдегіді, щоб наприкінці експерименту відправити назад на Землю і проаналізувати командою Вакаями.

Було кілька наборів ембріонів. Один з них вирощували на Землі в умовах гравітації як контрольну. Другий контрольну групу на МКС вирощували в умовах імітації земної гравітації; і, звичайно, була експериментальна група в умовах мікрогравітації.

Рівень виживання обох груп на борту МКС був нижчим, ніж на Землі; але ті ембріони, які вижили, розвивалися нормально, як виявили дослідники.

Зазначається, що хоча рівень виживання в космосі був значно нижчим, той факт, що вони вижили, є обнадійливим знаком. Крім того, існували й інші фактори, окрім гравітації, які могли вплинути на низький рівень виживання в космосі.

"Ембріони, культивовані в умовах мікрогравітації, розвинулися в бластоцисти з нормальною кількістю клітин, внутрішньою клітинною масою, трофектодермою і профілями експресії генів, подібними до тих, що культивувалися в умовах штучної гравітації на Міжнародній космічній станції і наземної гравітації", - пишуть дослідники.

За їх словами, це чітко продемонструвало, що гравітація не мала значного впливу на формування ембріонів.

Проте експерименти за участю вагітних гризунів показують, що перебування в космосі на критичних стадіях вагітності може перешкоджати, наприклад, розвитку вестибулярного апарату.

"Виходячи з цих звітів і наших результатів, можливо, космічне розмноження ссавців можливе, хоча воно може бути дещо порушене. На жаль, кількість бластоцист, отриманих під час експерименту на МКС, не була великою; і ми не змогли підтвердити вплив на потомство, оскільки не отримали потомство від ембріонів, розвинених у космосі", - пишуть вони.