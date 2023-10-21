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Головна Технології Перед польотом людини у 2025 році Індія запустила тестову ракету

Перед польотом людини у 2025 році Індія запустила тестову ракету

21 жовтня, 2023 субота
11:45
Технології Індія запустила ракету

Індійське космічне агентство здійснило перший тестовий політ ракети перед своєю запланованою місією з відправлення астронавтів до космосу у 2025 році

Про це пише BBC.

Запуск відбувся у суботу, 21 жовтня, о 10 ранку за місцевим часом з космодрому на острові Шріхарікота. Це була друга спроба за добу - перша була зупинена за п'ять секунд до запланованого часу запуску.

Випробування проводилося з метою продемонструвати, чи зможе екіпаж безпечно залишити капсулу в разі її несправності.

"Я дуже радий оголосити про успішне завершення місії TV-D1 (Test Vehicle Demonstration 1)", - заявив після запуску голова Індійської організації космічних досліджень (ISRO) Срідхар Соманат.

Зазначається, що відправлення пілотованої місії з трьома космонавтами на 400-кілометрову навколоземну орбіту відбудеться лише після успішного завершення серії безпілотних випробувань.

  • Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про плани Індії надіслати астронавта на Місяць до 2040 року та побудувати космічну станцію до 2035 року.
Світ
Наука
космос
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