Перед польотом людини у 2025 році Індія запустила тестову ракету

Про це пише BBC.

Запуск відбувся у суботу, 21 жовтня, о 10 ранку за місцевим часом з космодрому на острові Шріхарікота. Це була друга спроба за добу - перша була зупинена за п'ять секунд до запланованого часу запуску.

Випробування проводилося з метою продемонструвати, чи зможе екіпаж безпечно залишити капсулу в разі її несправності.

"Я дуже радий оголосити про успішне завершення місії TV-D1 (Test Vehicle Demonstration 1)", - заявив після запуску голова Індійської організації космічних досліджень (ISRO) Срідхар Соманат.

Зазначається, що відправлення пілотованої місії з трьома космонавтами на 400-кілометрову навколоземну орбіту відбудеться лише після успішного завершення серії безпілотних випробувань.