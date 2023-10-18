Про це інформує ВВС.

Моді закликав вчених прискорити місії на Венеру та Марс. Проєкт Gaganyaan від ISPRO передбачає висилання астронавтів на орбіту Землі на висоті 400 кілометрів і їх повернення в індійські акваторії.

Повідомляється, що в суботу, 21 жовтня, відбудеться важливе випробування цього проєкту.

До кінця 2024 року планується ще один тестовий політ з роботом у космос, а потім фінальна пілотована місія. Загалом же Індія планує до 2040 року відправити астронавта на Місяць.

Що відомо про місію на Місяць

23 серпня посадкова станція Vikram місії апарату Chandrayaan-3 Індії здійснила успішну посадку на Місяць. Зонд вийшов у космос 14 липня і досяг Місяця 5 серпня, після чого скоригував свою орбіту за допомогою двигунів. Посадкова станція Vikram, яка має на борту маленький марсохід Pragyan, відділилася від рушійної станції місії 17 серпня.

Після того, як Індія стала першою країною, яка змогла посадити апарат біля Південного полюсу Місяця, нею заплановано запуск космічного корабля для огляду Сонця.

2 вересня науковці вимкнули корабель. Після завершення двотижневого завдання з проведення експериментів Індія приспала місяцехід.