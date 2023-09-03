Місія виконана: Індія вимкнула свій місяцехід

Про це інформує Reuters.

Після завершення двотижневого завдання з проведення експериментів Індія приспала місяцехід.

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) повідомила, що марсохід Pragyan з космічного корабля Chandrayaan-3 був переведений в сплячий режим, але з зарядженими батареями й включеним приймачем.

"Сподіваючись на успішне пробудження для чергового набору завдань! Інакше він назавжди залишиться там як місячний посол Індії", - сказали в ISRO.

Що відомо про місію на Місяць

23 серпня посадкова станція Vikram місії апарату Chandrayaan-3 здійснила успішну посадку на Місяць. Зонд вийшов у космос 14 липня і досяг Місяця 5 серпня, після чого скоригував свою орбіту за допомогою двигунів. Посадкова станція Vikram, яка має на борту маленький марсохід Pragyan, відділилася від рушійної станції місії 17 серпня.

Після того, як Індія стала першою країною, яка змогла посадити апарат біля Південного полюсу Місяця, нею заплановано запуск космічного корабля для огляду Сонця.

2 вересня Індія вперше запустила власний апарат спостереження за Сонцем. Aditya-L1 буде вивчати Сонце в режимі реального часу, його вплив на умови навколишнього середовища поблизу Землі та інших планет.