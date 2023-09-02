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Індія запустила перший апарат для дослідження Сонця

2 вересня, 2023 субота
11:59
космос Індія запустила перший апарат для дослідження Сонця

У суботу, 2 серпня, Індія вперше запустила власний апарат спостереження за Сонцем під назвою Aditya-L1

Про це пише The Time of India.

Зазначається, що запуск ракети відбувся зі стартового майданчика в Шріхарікоті о 11:50 за місцевим часом.

Зазначається, що апарат Aditya-L1 має пролетіти 1,5 млн кілометрів за чотири місяці. 

"Якщо все піде за планом, Aditya-L1 вийде на гало-орбіту навколо однієї з п’яти точок Лагранжа, зон, відомих як "паркувальні місця" в космосі, оскільки зонди можуть обертатися навколо них за постійною схемою, економлячи паливо", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, звідти Aditya-L1 буде вивчати Сонце в режимі реального часу, його вплив на умови навколишнього середовища поблизу Землі та інших планет.

Цілі місії Aditya-L1: 

  • Вивчення динаміки верхніх шарів атмосфери Сонця;
  • Дослідження хромосферного та коронального нагріву, фізики частково іонізованої плазми, ініціації корональних викидів маси та спалахів;
  • Спостереження за частинками та плазмовим середовищем;
  • Фізика сонячної корони та механізм її нагріву;
  • Діагностика плазми корони і корональних петель: температура, швидкість і щільність;
  • Розвиток, динаміка та походження корональних викидів маси.

"Очікується, що місія Aditya L1 триватиме п'ять років. Супутник проведе весь термін своєї місії, обертаючись навколо L1 на орбіті неправильної форми в площині, приблизно перпендикулярній до лінії, що з’єднує Землю та Сонце", - додали у повідомленні.

Світ
Індія
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