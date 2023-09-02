Індія запустила перший апарат для дослідження Сонця
У суботу, 2 серпня, Індія вперше запустила власний апарат спостереження за Сонцем під назвою Aditya-L1
Про це пише The Time of India.
Зазначається, що запуск ракети відбувся зі стартового майданчика в Шріхарікоті о 11:50 за місцевим часом.
Зазначається, що апарат Aditya-L1 має пролетіти 1,5 млн кілометрів за чотири місяці.
"Якщо все піде за планом, Aditya-L1 вийде на гало-орбіту навколо однієї з п’яти точок Лагранжа, зон, відомих як "паркувальні місця" в космосі, оскільки зонди можуть обертатися навколо них за постійною схемою, економлячи паливо", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, звідти Aditya-L1 буде вивчати Сонце в режимі реального часу, його вплив на умови навколишнього середовища поблизу Землі та інших планет.
Цілі місії Aditya-L1:
- Вивчення динаміки верхніх шарів атмосфери Сонця;
- Дослідження хромосферного та коронального нагріву, фізики частково іонізованої плазми, ініціації корональних викидів маси та спалахів;
- Спостереження за частинками та плазмовим середовищем;
- Фізика сонячної корони та механізм її нагріву;
- Діагностика плазми корони і корональних петель: температура, швидкість і щільність;
- Розвиток, динаміка та походження корональних викидів маси.
"Очікується, що місія Aditya L1 триватиме п'ять років. Супутник проведе весь термін своєї місії, обертаючись навколо L1 на орбіті неправильної форми в площині, приблизно перпендикулярній до лінії, що з’єднує Землю та Сонце", - додали у повідомленні.
- Після того, як Індія стала першою країною, яка змогла посадити апарат біля Південного полюсу Місяця, заплановано запуск космічного корабля для огляду Сонця.
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