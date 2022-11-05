Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Бойові втрати окупантів в Україні з 24 лютого по 5 листопада становлять:

особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано

танків ‒ 2758 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,

артилерійських систем – 1776 (+4) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 202 (+1) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),

крилаті ракети ‒ 399 (+2),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 155 (+0).

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголосили в Генштабі.

За добу найбільших втрат ворог знову зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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