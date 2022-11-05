Вчора окупанти втратили 600 осіб з особового складу, 21 броньовану машину, 8 танків та 12 БПЛА
З 24 лютого в Україні ліквідовано 75 тис. 440 окупантів, знищено 5601 броньовану машину, 2758 танків, 1462 безпілотники та 202 системи ППО
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Бойові втрати окупантів в Україні з 24 лютого по 5 листопада становлять:
- особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2758 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,
- артилерійських систем – 1776 (+4) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 202 (+1) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
- крилаті ракети ‒ 399 (+2),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 155 (+0).
"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголосили в Генштабі.
За добу найбільших втрат ворог знову зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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