Про це передає BBC з посиланням на британського міністра оборони Бена Уоллеса.

Зазначається, що перший подібний гелікоптер вже прибув до України.

За останні шість тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії для польотів та обслуговування літаків - для забезпечення можливостей пошуку та рятування.

Міністр оборони зауважив, що його країна також надішле додатково 10 тис. артилерійських снарядів. Він зазначив, що артилерійські снаряди допоможуть українським Збройним силам убезпечити нещодавно звільнену територію.

Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським військово-морським флотом, останній літак був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році.

Як відомо, кілька країн надсилали в Україну пілотовані літаки з початку війни, а запити Києва до західних країн надіслати винищувачі поки що залишаються без відповіді.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва минулими вихідними оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів.

Також стало відомо, що Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone, дальність польоту якої вдвічі більша, ніж у попередньої версії.

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