Британія передала Україні ракети Brimstone 2 підвищеної дальності польоту

Про це повідомляє Daily Telegraph.

Ракети Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, проте українські війська використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Велика Британія вперше передала Україні ракети Brimstone першого покоління близько шести місяців тому, але на відеозаписі, опублікованому раніше Королівськими ВПС, видно, як досконаліша модель готується до транспортування на базі в Оксфордширі.

Ракети, кожна з яких коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів, призначені в основному для поразки наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

Brimstone, зокрема, можуть самостійно вибирати кращу ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою високочастотного радара, не чіпаючи при цьому цивільних транспортних засобів або менш важливої військової техніки супротивника.

Враховуючи лазерне наведення та високу точність, ракети можуть запускатися у густонаселених районах, що знижує ймовірність жертв серед цивільного населення.

Видання нагадує, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва минулими вихідними оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів.

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