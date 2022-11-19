Сунак під час візиту до Києва оголосив про новий пакет допомоги для України для зміцення систем ППО на суму 50 млн фунтів
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у суботу, 19 листопада, під час візиту до Києва оголосив про новий пакет допомоги для України у розмірі 50 млн фунтів
Про це повідомили в Офісі президента.
Зазначають, що новий пакет допомоги буде спрямований на зміцнення українських систем ППО. Він міститиме 125 зенітних установок. Також до пакету входитимуть засоби боротьби з іранськими безпілотниками, включно з радарами та антидронною зброєю.
"У той час як ЗСУ вдається відтіснити російські сили на землі, цивільне населення піддається жорстокому обстрілу з повітря. Сьогодні ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони, включаючи зенітну зброю, радари та засоби боротьби з безпілотниками, а також посилюємо гуманітарну підтримку перед зимою", - зазначив Сунак.
- 18 листопада стало відомо, що Україна отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе