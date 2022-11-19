Сунак під час візиту до Києва оголосив про новий пакет допомоги для України для зміцення систем ППО на суму 50 млн фунтів

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначають, що новий пакет допомоги буде спрямований на зміцнення українських систем ППО. Він міститиме 125 зенітних установок. Також до пакету входитимуть засоби боротьби з іранськими безпілотниками, включно з радарами та антидронною зброєю.

"У той час як ЗСУ вдається відтіснити російські сили на землі, цивільне населення піддається жорстокому обстрілу з повітря. Сьогодні ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони, включаючи зенітну зброю, радари та засоби боротьби з безпілотниками, а також посилюємо гуманітарну підтримку перед зимою", - зазначив Сунак.

18 листопада стало відомо, що Україна отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу.