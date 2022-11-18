Наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу

Про це розповів під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні під час візиту до Києва Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевнив, що Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. І ще один на 500 млн євро – у грудні", – розповів Шмигаль.

Прем'єр додав, що від початку повномасштабної війни Україна отримала понад 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, з них 4,8 млрд – від Європейського Союзу та 8,5 млрд – від Сполучених Штатів Америки.

"За ці кошти фінансуємо критично важливі бюджетні видатки. Зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримуємо спроможність громад", – зазначив прем'єр.

Також він розповів, що Україна розраховує у 2023 році на великий пакет фінансової допомоги Євросоюзу в розмірі 18 млрд євро. Ця допомога мала б покрити бюджетний дефіцит по необхідних необоронних видатках.

"Так само очікуємо позитивного рішення Конгресу США щодо виділення 37,7 млрд доларів. Це, зокрема, пряма бюджетна підтримка, швидке відновлення, енергетична безпека та видатки на інші цілі, – додав Денис Шмигаль.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який 18 листопада перебуває в Києві, обговорив із Зеленським екстрену фінансову допомогу Україні до кінця цього року та допомогу у відбудові країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb