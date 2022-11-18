Наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу
Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. Ще один транш, на 500 млн євро, нададуть у грудні
Про це розповів під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні під час візиту до Києва Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевнив, що Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. І ще один на 500 млн євро – у грудні", – розповів Шмигаль.
Прем'єр додав, що від початку повномасштабної війни Україна отримала понад 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, з них 4,8 млрд – від Європейського Союзу та 8,5 млрд – від Сполучених Штатів Америки.
"За ці кошти фінансуємо критично важливі бюджетні видатки. Зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримуємо спроможність громад", – зазначив прем'єр.
Також він розповів, що Україна розраховує у 2023 році на великий пакет фінансової допомоги Євросоюзу в розмірі 18 млрд євро. Ця допомога мала б покрити бюджетний дефіцит по необхідних необоронних видатках.
"Так само очікуємо позитивного рішення Конгресу США щодо виділення 37,7 млрд доларів. Це, зокрема, пряма бюджетна підтримка, швидке відновлення, енергетична безпека та видатки на інші цілі, – додав Денис Шмигаль.
- Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який 18 листопада перебуває в Києві, обговорив із Зеленським екстрену фінансову допомогу Україні до кінця цього року та допомогу у відбудові країни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.51
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе