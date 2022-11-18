У Київ прибув віцепрезидент Єврокомісії говорити про екстренну фіндопомогу

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Домбровскіс зазначив, що планує обговорити подальшу підтримку Євросоюзу для України, з фокусом на екстрену фінансову допомогу і плани на 2023 рік.

"Також обговорюватиму з президентом Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною", - зазначив він.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

Європейський Союз має внести зміни до законодавства, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета макрофінансової допомоги вже у січні 2023 року

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