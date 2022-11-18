У Київ прибув віцепрезидент Єврокомісії говорити про екстренну фіндопомогу
До Києва прибув з візитом віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс – планує обговорити подальшу підтримку Євросоюзу для України
Про це він повідомив у своєму Twitter.
Домбровскіс зазначив, що планує обговорити подальшу підтримку Євросоюзу для України, з фокусом на екстрену фінансову допомогу і плани на 2023 рік.
"Також обговорюватиму з президентом Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною", - зазначив він.
- Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.
- Європейський Союз має внести зміни до законодавства, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета макрофінансової допомоги вже у січні 2023 року
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.88
Купівля 39.88Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 40.09Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе