Про це повідомляє Sky News.

Тимчасові населені пункти побудують на Львівщині та Полтавщині. Велика Британія уже виділила на це 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Протягом останнього року Путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує", - зазначив британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Посадовець зазначив, що у тимчасових селах зможуть проживати до 700 людей. Це допоможе вирішити питання втрати житла для тих, хто втратив дім або змушений був його покинути.