Британія та Польща побудують в Україні села для переселенців
Офіційні Лондон і Варшава домовилися побудувати в Україні два тимчасові села для тих громадян, які залишилися без житла внаслідок російської війни
Про це повідомляє Sky News.
Тимчасові населені пункти побудують на Львівщині та Полтавщині. Велика Британія уже виділила на це 10 мільйонів фунтів стерлінгів.
"Протягом останнього року Путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує", - зазначив британського МЗС Джеймс Клеверлі.
Посадовець зазначив, що у тимчасових селах зможуть проживати до 700 людей. Це допоможе вирішити питання втрати житла для тих, хто втратив дім або змушений був його покинути.
- У Єдиній інформаційній базі даних зареєструвалось понад 240 тисяч вимушених переселенців, які проживають у Львівській області. Проте їхня реальна кількість більша - вважають в ОВА.
- У Тернопільській громаді формують Фонд житла призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
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