Велика Британія виділила близько $5 млрд на будівництво ударних підводних човнів
Велика Британія уклала з компанією BAE Systems контракт на $4,9 млрд у рамках програми AUKUS з Австралією та США для будівництва ударних підводних човнів
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, пише Reuters.
"Ці багатомільярдні інвестиції в програму підводних човнів AUKUS допоможуть забезпечити довгострокові можливості підводних човнів "мисливець-вбивця", які потрібні Великій Британії", - заявив міністр.
Зазначається, що контракт забезпечить фінансування інфраструктурних робіт на майданчику BAE Systems у Барроу-ін-Фернесс. Натомість компанія заявила, що це допоможе профінансувати 5 тисяч робочих місць.
"BAE Systems заявила, що виробництво підводних човнів розпочнеться наприкінці десятиліття, а перше судно SSN-AUKUS має бути доставлено наприкінці 2030-х років", - йдеться у повідомленні.
- 15 вересня Велика Британія, Франція та Німеччина вирішили продовжити санкції проти Ірану, щоб стримувати країну від постачання безпілотників Shahed-136 і ракет для Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе