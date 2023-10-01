Велика Британія виділила близько $5 млрд на будівництво ударних підводних човнів

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, пише Reuters.

"Ці багатомільярдні інвестиції в програму підводних човнів AUKUS допоможуть забезпечити довгострокові можливості підводних човнів "мисливець-вбивця", які потрібні Великій Британії", - заявив міністр.

Зазначається, що контракт забезпечить фінансування інфраструктурних робіт на майданчику BAE Systems у Барроу-ін-Фернесс. Натомість компанія заявила, що це допоможе профінансувати 5 тисяч робочих місць.

"BAE Systems заявила, що виробництво підводних човнів розпочнеться наприкінці десятиліття, а перше судно SSN-AUKUS має бути доставлено наприкінці 2030-х років", - йдеться у повідомленні.