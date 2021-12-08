Велика Британія відмовиться від 2G та 3G до 2033 року
Велика Британія до 2033 року поступово відмовиться від мобільних послуг 2G та 3G, щоб полегшити вихід на ринок для нових виробників
Про це повідомляє Sky News.
"Технологія 5G вже змінює життя людей і бізнес, об’єднуючи людей у Великій Британії за допомогою швидших мобільних даних і роблячи бізнес більш продуктивним", - сказала міністерка культури Надін Доріс.
Тому уряд Великої Британії заявив, що припинить використання мобільних послуг 2G і 3G, щоб випустити радіохвилі для 5G і 6G.
Доріс додала, що така відмова полегшить вихід на ринок виробникам нового обладнання, оскільки їм не доведеться підтримувати старі технології.
Після того, як минулого року китайській компанії Huawei заборонили доступ до нових мереж, уряд Великої Британії має намір припинити залежність країни від невеликої кількості постачальників.
Усі чотири мережі мобільного зв'язку у Великій Британій (EE, Vodafone, O2 та Three) погодилися відмовитися від 2G та 3G до 2033 року.
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