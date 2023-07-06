Велика Британія визначилася із кандидатурою нового посла в Україні
Новим послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс - він вступить на посаду вже у вересні цього року
Про це пише британське посольство у Києві.
Гарріс змінить на посаді Мелінду Сіммонс, яка очолювала дипломатичну місію в Києві з 2019 року. Своєю чергою вона продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді.
У коментарі Гарріс зазначає, що радий повернутися до України у якості посла.
"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого Посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності. Відносини Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - каже дипломат.
Довідково. Мартін Гарріс - дипломат, у 2003 році працював у Києві як генеральний консул та заступник глави Місії Великої Британії. У 2008 році повернувся до Лондона радником з питань Афганістану, Пакистану, Росії та інших республік колишнього Радянського Союзу при кабінеті міністрів.
З 2010 по 2014 рр. - Посол Її Величності в Бухаресті. З квітня 2014 року вступив на посаду міністра та заступника глави Місії Великої Британії в Москві.
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