Велика Британія визначилася із кандидатурою нового посла в Україні

Про це пише британське посольство у Києві.

Гарріс змінить на посаді Мелінду Сіммонс, яка очолювала дипломатичну місію в Києві з 2019 року. Своєю чергою вона продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді.

У коментарі Гарріс зазначає, що радий повернутися до України у якості посла.

"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого Посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності. Відносини Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - каже дипломат.

Довідково. Мартін Гарріс - дипломат, у 2003 році працював у Києві як генеральний консул та заступник глави Місії Великої Британії. У 2008 році повернувся до Лондона радником з питань Афганістану, Пакистану, Росії та інших республік колишнього Радянського Союзу при кабінеті міністрів.

З 2010 по 2014 рр. - Посол Її Величності в Бухаресті. З квітня 2014 року вступив на посаду міністра та заступника глави Місії Великої Британії в Москві.