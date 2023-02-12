Про це в ефірі Еспресо заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Інвестиції масштабні не йдуть. Ми їх навряд чи можемо очікувати до кінця війни. Їде підготовка до цих інвестицій - мова йде про західну масштабну допомогу та про наших західних бізнес-друзів. Світ по-іншому поглянув на Україну і зараз багато дуже великих компаній приїздить до України, придивляється, намагається зрозуміти, де можна вкладати після завершення війни", - зазначив він.

Фурса додав, що інвестиційний інтерес до України набагато більший, чим був до війни.

"Якщо ще буде фінансування по умовному "плану Маршалла", то за ним підтягнуться такі інвестори, як BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs. Вони зараз вже придивляються. Якщо такі люди приходять, то всі інші навколо починають думати, що вони щось знають і також біжать сюди", - наголосив банкір.

За його словами, якщо Україна не втратить шанс на швидку євроінтеграцію після завершення війни, якщо "ми не будемо робити дурниці, розповідати, що Європа нам щось винна і ми не маємо робити реформи, то Україна може стати Прагою чи Варшавою середини 90-х".

"Це нова земля - там все нецікаво, стало, нічого немає, а тут є енергія та інтерес. Цікавість - це головний актив, який у нас буде після завершення війни і головне його не втратити", - підсумував Фурса.