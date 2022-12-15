Великий дефіцит електроенергії: на Житомирщині запровадили аварійні вимкнення
На Житомирщині 15 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії через значний дефіцит в енергосистемі
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Через великий дефіцит електроенергії Укренерго запровадило аварійні відключення на території Житомирської області", - написав він.
- Станом на 15 грудня, за даними Укренерго, в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови.
- Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.
- Об'єкти енергоінфраструктури не зазнали ушкоджень під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня. Проте в Укренерго заявили, що ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе