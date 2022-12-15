Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Через великий дефіцит електроенергії Укренерго запровадило аварійні відключення на території Житомирської області", - написав він.

Станом на 15 грудня, за даними Укренерго, в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови.

Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.

Об'єкти енергоінфраструктури не зазнали ушкоджень під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня. Проте в Укренерго заявили, що ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі.

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