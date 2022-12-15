Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Великий дефіцит електроенергії: на Житомирщині запровадили аварійні вимкнення

Великий дефіцит електроенергії: на Житомирщині запровадили аварійні вимкнення

15 грудня, 2022 четвер
13:43
Суспільство відключення електроенергії

На Житомирщині 15 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії через значний дефіцит в енергосистемі

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Через великий дефіцит електроенергії Укренерго запровадило аварійні відключення на території Житомирської області", - написав він.

  • Станом на 15 грудня, за даними Укренерго, в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови.
  • Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.
  • Об'єкти енергоінфраструктури не зазнали ушкоджень під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня. Проте в Укренерго заявили, що ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Житомирщина
блекаут
Читайте також:
Путін Лукашенко
14 грудня, 2022 середа
У Кремлі не хочуть дати Лукашенку вмити руки, тому ризик вторгнення з Білорусі високий, - дипломат Чалий
білорусь солдати лукашенко
14 грудня, 2022 середа
У Офісі президента відреагували на оголошену Лукашенком раптову перевірку боєготовності військ Білорусі
Дмитро Пєсков
14 грудня, 2022 середа
У Путіна заявили, що захоплення Одеси та Чернігова не на часі: в ЦПД пояснили, чому Кремль змінив риторику
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 грудня
14:05
OPINION
Володимир Гевко
"Ультраправачня" нічим не краща за "ультралівачню"
13:50
Олексій Громов на брифінгу Генштабу
"Коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі". Генштаб прокоментував можливість "святкового припинення вогню"
13:46
Європарламент
Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
13:38
генератори
США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання
13:36
Збитки
Київська школа економіки назвала прямі збитки інфраструктури України від війни
13:22
Укрзалізниця потяг
РФ атакувала Нікопольщину: Укрзалізниця попередила про затримки потягів через пошкодження контактної мережі
13:17
Ракетоносій "калібрів"
Росія вперше за останні шість днів вивела в море носії "Калібрів", - ВМС
13:15
Оновлено
обстріл Херсонщина
Окупанти вдарили по Херсону, є двоє загиблих та двоє травмованих, місто знеструмлене
13:00
діти
Через російську агресію в Україні вже загинули 477 дітей
12:57
Білорусь кордон стіна
У Білорусі частина військ, які були на кордоні з Україною, повертається на базу, - Гаюн
12:51
погода мокрий сніг зима
Мокрий сніг з переходом у дощ і пориви вітру. Прогноз погоди на 16 грудня від Наталки Діденко
12:47
Бєлгород, пожежа
Росіяни заявили про "обстріл" села у Бєлгородській області, частина населеного пункту без світла
12:40
Денис Шмигаль
Україна отримала від ООН $4,5 млрд гумдопомоги: в уряді пояснили, куди спрямували гроші
12:39
шеврон ЗСУ
США удвічі розширять програму навчання українських військових у Німеччині, - NYT
12:16
Безпілотник
Безпілотник РФ намагався атакувати прикордонників Миколаївщини
12:04
Ексклюзив
Окупанти
Білорусь та Крим незручні для наступу РФ на Україну, росіяни можуть рухатися тільки з одного напрямку, - військовий експерт Світан
12:03
OPINION
Юрій Богданов
У Росії не буде іншого шансу
11:48
Німеччина уряд
У Німеччині будують завод з виробництва боєприпасів, яких потребує Україна, - ЗМІ
11:40
Ексклюзив
Володимир Путін
ЄС та НАТО найближчим часом звернуться із заявою, в якій планують закликати РФ вивести війська з України, - дипломат Войтко
11:39
Укренерго
В Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуація ускладнюється погодою, - Укренерго
11:09
Польща
Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні, - Politico
10:55
Ексклюзив
піротехніки ДСНС
В Україні вилучили понад 305 тис. вибухонебезпечних предметів за час повномасштабної війни, - пресофіцер ДСНС Хорунжий
10:50
СБУ знає вже поіменно всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині
Штурмували міста Півдня й Сходу та грабували елеватори: 15 терористів "Л/ДНР" отримали по 15 років ув'язнення
10:40
Інфографіка
російська техніка
На війні в Україні за добу Росія втратила 590 окупантів, 27 безпілотників, 5 танків і 12 артсистем
10:39
ЄС
Відомий дипломат про умови макрофіну від ЄС: європейці хочуть бачити демократичний парламент, верховенство права і свободу слова (документ)
10:32
У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області в казармі росіян пролунав вибух, - Гайдай
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
В Україні підскочив курс євро, що з вартістю долара
10:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна наближається до дискусії щодо отримання літаків, - Згурець
10:13
Обстріли Херсона
Війська РФ 86 разів обстріляли Херсонщину за добу: загинули троє цивільних, ще 13 - отримали поранення
10:12
електромережі ЛЕП світло
У Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії, у столиці - планові
10:05
OPINION
Олег Манчура
Сила громадянського суспільства має зупинити перетворення України на "другую Рассію"
10:01
Радбез ООН
До конгресу США внесли резолюцію, що пропонує виключити Росію з Радбезу ООН
09:58
російська армія, мобілізація
Загарбники на Луганщині замінюють колаборантів у "місцевих органах" на правоохоронців із Краснодара, - ОВА
09:55
Турецький безпілотний винищувач, оснащений українським двигуном, здійснив перший політ
09:49
Огляд
Нотатки з підвалу, український Донецьк і бабця в УПА - 5 книг, в яких усе (не) стає на свої місця
09:41
Наслідки обстрілу Харківщини 8 грудня
Близько опівночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру в Куп'янську з ЗРК С-300
09:29
білоруські військові
Британська розвідка оцінила можливість нового наступу на Північ України
09:27
Шевченкове, Миколаївщина
Росіяни обстріляли інфраструктуру Миколаївщини: під ураженням опинилися дві громади
09:26
Ексклюзив
Микола Княжицький
Закон про медіа повертає Україну у радянські часи з державним телебаченням, - Княжицький
09:24
окупанти
РФ зосередилась на веденні наступу по Бахмутському та Авдіївському напрямках, ще на трьох - намагається покращити тактичне положення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV