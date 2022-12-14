Енергооб’єкти не постраждали, але ситуація в системі все ще складна, – Укренерго про ранковий обстріл
Об'єкти енергоінфраструктури не зазнали ушкоджень під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня
Про це заявили в Укренерго.
"Середа 14 грудня почалась з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень - всі 13 БПЛА було збито", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго нагадали, що вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми.
"Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході - через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників", - повідомили в компанії.
В Укренерго зауважили, що ремонтні бригади разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновлення пошкодженого при обстрілах обладнання.
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