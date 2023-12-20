Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Великий прорив Росії на фронті в Україні малоймовірний, - британська розвідка

Великий прорив Росії на фронті в Україні малоймовірний, - британська розвідка

20 грудня, 2023 середа
11:55
Війна з Росією окупанти

Великий прорив російських військ на фронті в Україні малоймовірний. Окупанти продовжують локальні атаки на декількох напрямках, але загалом ситуація на фронті залишається статичною

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що останніми тижнями Україна мобілізувала зусилля для покращення польових укріплень, оскільки її сили повертаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Це сталося після закликів президента України Володимира Зеленського з кінця листопада 2023 року прискорити фортифікацію на ключових напрямках.

У розвідці Британії наголошують, що на кордоні з Білоруссю українські військові укріплювалися за допомогою "зубів дракона", колючого дроту та протитанкових ровів.

При цьому британське міноборони вважає, що ситуація на фронті залишається статичною, а великий прорив росіян малоймовірний.

"Росія продовжує локальні варіанти наступу в кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують розмір взводу. Великий прорив Росії малоймовірний, і в цілому фронт характеризується статистикою", - йдеться у зведенні.

  • Сполучені Штати вважають обставини на фронті в Україні складними, але і в цій ситуації Сили оборони продовжують досягати успіхів.

Україна
Росія
російська армія
Велика Британiя
Читайте також:
Путін
19 грудня, 2023 вiвторок
Путін хоче відрізати Україну від моря і зробити маріонеткою, щоб мати ще один голос в ООН, - Ягун
КНДР провела випробування ракет
18 грудня, 2023 понедiлок
КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Україна відреагувала
Київстар
20 грудня, 2023 середа
Користувачі "Київстару" знову повідомили про збої в роботі: у компанії підтвердили складнощі зі звʼязком
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.63
    Продаж 41.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
20 грудня
12:09
У районному ТЦК Запоріжжя викрили схему ухилення від мобілізації
У районному ТЦК Запоріжжя викрили схему ухилення від мобілізації
12:07
Додаток "Дія"
"Дія їде в Еквадор": Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського
12:03
OPINION
Мирослав Гай
Мене лякають не росіяни, мене лякає можливий колапс управління
12:02
Ексклюзив
окупанти
Очевидно, що Путін проводитиме мобілізацію наступного року, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
11:47
відключення електроенергії
В Україні через обстріли знеструмлено частину споживачів у 5 областях: ситуація в енергосистемі станом на 20 грудня
11:35
Німеччина уряд
Федеральна прокуратура Німеччини планує конфіскувати €720 млн заморожених активів РФ
11:25
росія, Китай
Пекін планує розширювати енергетичну співпрацю з Росією, - китайський представник
11:17
ЗНО
Іспит закінчився на півтори хвилини раніше: у Південній Кореї студенти подали до суду через передчасний дзвінок
11:05
Галина Михайлюк
Зеленський призначив нову представницю в Раді
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як у світі оцінили пресконференцію Зеленського та чому переговори про мир поки неможливі. Акценти світових ЗМІ 20 грудня
10:52
Україна отримала ще дві броньовані швидкі, придбані коштом UNITED24
10:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 грудня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
10:50
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
Потрібно відійти від ілюзії, що дрони замінять артилерію, - Згурець
10:50
Під час окупації допомагали рашистам відбирати їжу в місцевих: двоє жителів Харківщини отримали тюремні строки
10:42
мобілізація
"Не означає відправку на фронт": Сухопутні війська про вручення повісток 18-річним
10:34
Ігор Кушнір
Очільник Київміськбуду подав у відставку
10:25
Одеський міжнародний кінофестиваль наступного року відбудеться в Києві: названо дати проведення
10:17
ЗРК Patriot
Румунія вперше випробувала американський ЗРК Patriot
10:10
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані
10:02
OPINION
Вадим Денисенко
Визнають — не визнають? Путін і поріг легітимності
10:01
Ексклюзив
окупанти
Росіяни повністю роздягають своїх убитих, - військовослужбовець ЗСУ
10:00
Оновлено
Харків
Вночі РФ атакувала Україну з повітря. У Харкові є влучання
09:55
Ханукія на Майдані Незалежності в Києві
У центрі Києва чоловік осквернив найбільшу в Європі ханукію: поліція відкрила справу
09:28
ЗРК Patriot
США можуть звернутися до Японії за новими запасами ракет для Patriot. Так хочуть збільшити допомогу Україні, - WP
09:27
Мобілізація, повістки
"У лікарнях - дивно, а в спортзалах можна, якщо власники не проти": Фітьо із Сухопутних військ про вручення повісток
09:19
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Ворог наполегливо намагається вийти на межі Луганської області, - ОВА
09:16
кордон, черги
Україна може втратити $1,5 млрд через блокаду західних кордонів, - НБУ
09:05
Оновлено
Херсон
Росіяни вдарили по Херсону: поранені 9 людей, з них 4 - діти
08:53
Оновлено
Київстар
Користувачі "Київстару" знову повідомили про збої в роботі: у компанії підтвердили складнощі зі звʼязком
08:47
Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз
Окупанти в Маріуполі посилили охорону військових баз: Андрющенко назвав причину
08:44
Оновлено
землетрус у Китаї
У Китаї через потужний землетрус загинули понад 130 людей. Тайвань запропонував допомогу в ліквідації наслідків
08:44
Ексклюзив
Росіяни вирішили створити "машинобудівний концерн" на базі окупованого "Азовмашу"
Азовмаш зруйнований не через бойові дії, - Андрющенко
08:32
окупанти
Мешканці окупованого Суходольська мітингують через відсутність світла, води та опалення, - Луганська ОВА
08:30
OPINION
Микола Княжицький
ПіС залишила уряду Туска Польську державу, яка стоїть догори дриґом
08:19
Оновлено
корабель рф
Окупанти утримують у Чорному морі 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:18
Оновлено
військові, ЗСУ
ЗСУ ліквідували 890 окупантів, 23 бронемашини та 16 танків, - Генштаб
08:17
Decathlon
ЗМІ оприлюднили розслідування: французька Decathlon завозить товари до РФ, у компанії відреагували
08:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Про що знав Залужний?
07:46
вибори
У ДР Конго закриють усі кордони через проведення виборів
07:20
На фото: система ППО
Сили оборони вночі знищили 18 із 19 "шахедів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV