Великий прорив Росії на фронті в Україні малоймовірний, - британська розвідка

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що останніми тижнями Україна мобілізувала зусилля для покращення польових укріплень, оскільки її сили повертаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Це сталося після закликів президента України Володимира Зеленського з кінця листопада 2023 року прискорити фортифікацію на ключових напрямках.

У розвідці Британії наголошують, що на кордоні з Білоруссю українські військові укріплювалися за допомогою "зубів дракона", колючого дроту та протитанкових ровів.

При цьому британське міноборони вважає, що ситуація на фронті залишається статичною, а великий прорив росіян малоймовірний.

"Росія продовжує локальні варіанти наступу в кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують розмір взводу. Великий прорив Росії малоймовірний, і в цілому фронт характеризується статистикою", - йдеться у зведенні.