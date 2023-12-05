ЗСУ мають прогрес на фронті, ці успіхи є важкими, - Держдеп США

Про це заявив під час брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Щодо ситуації на полі бою - вона є складною. Українські сили воюють проти військових РФ, які потужно закріпилися, та ми вже побачили, як вони (ЗСУ – ред.) досягають успіхів", - сказав речник.

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Міллер додав, що цей прогрес був важким.

"Утім, ми побачили, як вони продовжують досягати прогресу", - зазначив Міллер.