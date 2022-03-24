Великий виробник сигарет Philip Morris зупиняє інвестиції та суттєво обмежує роботу в РФ
Philip Morris вже скоротили своє виробництво в Росії. Зокрема зняли з продажу низку сигаретних брендів та скасували запуски всіх продуктів
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Виробник сигарет Philip Morris заявив, що зупиняє інвестиції в Росії. Вони:
- тимчасово зупинили маркетингову діяльність у країні;
- скасували запуски продуктів, які були заплановані на 2022 рік;
- скасували плани виробництва та відкликали чинні інвестиції у розмірі 150 мільйонів доларів.
Також Рада директорів і керівників Philip Morris працює над варіантами впорядкованого виходу з російського ринку.
"Наші зусилля упродовж останніх чотирьох тижнів були спрямовані на забезпечення безпеки наших українських колег", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній.
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