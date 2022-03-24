Великий виробник сигарет Philip Morris зупиняє інвестиції та суттєво обмежує роботу в РФ

Про це повідомили у пресслужбі компанії.



Виробник сигарет Philip Morris заявив, що зупиняє інвестиції в Росії. Вони:

тимчасово зупинили маркетингову діяльність у країні;

скасували запуски продуктів, які були заплановані на 2022 рік;

скасували плани виробництва та відкликали чинні інвестиції у розмірі 150 мільйонів доларів.

Також Рада директорів і керівників Philip Morris працює над варіантами впорядкованого виходу з російського ринку.

"Наші зусилля упродовж останніх чотирьох тижнів були спрямовані на забезпечення безпеки наших українських колег", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній.