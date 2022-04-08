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Великобританія має очолити процес щодо видачі ордера на арешт Путіна, - депутатка британського парламенту

8 квітня, 2022 п'ятниця
21:54
Світ Владімір Путін

У Великій Британії заявили про бажання очолити процес з видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна

Про це повідомляє Guildhall.

Депутатка парламенту Великобританії, член Палати громад, Лайла Моран заявила, що британці мають очолити політичний процес на заклик до Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт Путіна.

"Путін та його армія вбивають ні в чому не винних українців. Санкції, які ми запровадили, були критично необхідні і не можемо зупинятися на досягнутому. Настав час поводиться з путінською армією та його найманцями так, як ми звертаємося з терористами, на підставі відповідних постанов уряду Великобританії. Британія має очолити заклики до Міжнародного Кримінального Трибуналу щодо видачі ордера на арешт Путіна", - сказала депутатка парламенту Великобританії.

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