Великобританія має очолити процес щодо видачі ордера на арешт Путіна, - депутатка британського парламенту

Про це повідомляє Guildhall.



Депутатка парламенту Великобританії, член Палати громад, Лайла Моран заявила, що британці мають очолити політичний процес на заклик до Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт Путіна.



"Путін та його армія вбивають ні в чому не винних українців. Санкції, які ми запровадили, були критично необхідні і не можемо зупинятися на досягнутому. Настав час поводиться з путінською армією та його найманцями так, як ми звертаємося з терористами, на підставі відповідних постанов уряду Великобританії. Британія має очолити заклики до Міжнародного Кримінального Трибуналу щодо видачі ордера на арешт Путіна", - сказала депутатка парламенту Великобританії.

Нагадаємо, на думку президента України Володимира Зеленського, пропагандистська стаття "Що Росія має зробити з Україною", опублікована в агентстві "РИА Новости", є одним із доказів для майбутнього трибуналу проти військових злочинців з РФ.

8 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.

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