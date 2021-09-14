"Вельмишановний ОПУ, пошліть цього персонажа подалі!": Аваков нагадав про фразу Арестовича, що "АТО - це курорт для хлопчиків"
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав Офісу президента заяву радника голови ОПУ Олексія Арестовича, що "АТО - це курорт для хлопчиків", та рекомендував прибрати його з посади
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Мій товариш, військовий, матюкаючись, надіслав мені цей рідкісної гидоти ролик Арестовича. Якогось радника, члена, спікера і так далі... Я рідко, особливо останнім часом, даю поради тим, хто їх не потребує, але... у цьому випадку хочу порадити: Шановний Офіс президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий - зберіть пальці в знамення - перехрестіть хвороби - потім себе - і пошліть цього персонажа... подалі. Чи не підставляйте країну і президента", - наголосив Аваков.
Він зазначив, що фантазії Арестовича - від перейменування України в Русь-Україну чи заяви про АТО та війну, як і багато інших перлів – впливає на ставлення до влади.
"Я думаю, ці слова самозакоханого пустоцвіту побачать у кожному будинку учасника АТО... і шкода, якщо побачать у будинку загиблих бійців… Мерзотник, зі смішком розповідає між іншим про загибель на війні наших солдат", - сказав ексміністр.
Аваков вважають, що українці дадуть таким заявам оцінку.
"А ось чи може такий персонаж представляти Україну в різних офісах і організаціях - питання не до суспільства. Упевнений, що реакція керівників країни, після перегляду цього ролика, буде негайною, - додав він.
- Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович запропонував перейменувати Україну на Русь-Україну.
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