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Велосипед, що їздить по воді - міф? Реальність!

5 листопада, 2022 субота
12:42
Спорт

“Ми всією командою Мотозілла, відчуваємо себе, як герої фільму “Назад в майбутнє”! Хто б міг подумати, що новозеландська компанія Manta 5 у 2023 році запланує продаж велосипеда, який їздить по воді? А це вже не просто план, а готова розробка, яку презентували, протестували та готові запускати у серійне виробництво” - коментує маркетолог ТМ Мотозілла

Бренд Manta 5 продемонстрував абсолютно новий та революційний продукт: електричний велосипед на підводних крилах під назвою Manta 5 Hydrofoiler SL3. Його конструкція побудована таким чином, щоб кожний, хто опанував їзду на велосипеді, зміг підкорити водний велосерфінг за лічені хвилини.

“Вражає, правда?
А ми нагадаємо, що поки у нас в Україні немає моделей водних велосипедів, ви можете легко та просто купити будь-які потрібні велозапчастини у нас на сайті. Обирайте серед широкого асортименту на сайті Мотозілла, а ми гарантуємо вигідні ціни та приємні бонуси кожному покупцю” -  консультант ТМ Мотозілла 

Це не перша розробка такого формату. Ще у 2017 році компанія Manta 5 презентувала перший водний велосипед XE-1. Тоді про нього говорили, як про електромобіль з педалями, який міг організувати прогулянку на воді протягом чотирьох годин. максимальна швидкість, яку розвивала технічна новинка - 21 км/год. Але вже тоді конструкція перевернула уявлення світу про транспорт на воді.

Вже через п'ять років компанія виводить на ринок велосипед на підводних крилах нового покоління вартістю від $7000 до $9000. Ми, в Мотозілла, як цінителі прекрасного та ефективного, відмітили дизайном і зручність моделі у використанні. 

Трохи деталей про Manta 5 Hydrofoiler SL3:

  • має модульну конструкцію, легко розбирається, а тому простий у транспортуванні та переміщенні;

  • складається із п'яти окремих частин, які треба об'єднати між собою ;

  • габарити байка: 2,2 метра завдовжки, 2 метри завширшки та 1,4 метра в висоту. 

За інформацією компанії, запатентована технологія "легкого запуску" дозволяє навіть новачкам почати керувати SL3 всього за 40 хвилин.

Серед матеріалів виготовлення - композитне монококове шасі, яке разом із фіксованою хордою тримає велосипед у вертикальному положенні, навіть при відсутності руху. Якщо є небезпека перекидання, спеціальний датчик нахилу автоматично відключить живлення гвинта. Водночас дросельна заслінка легко та швидко запускає байк всього одним натисканням кнопки. Усі потрібні дані: рівень заряду, потужність дросельної заслінки та педалі, відображаються на зручному дисплеї.

Велосипед на воді SL3 має електродвигун з потужністю 2500 Вт, що гарантує максимальну швидкість 20 км/год. Для користувачів велосипед буде доступний у трьох модифікаціях: SL3, SL3+ та SL3 Pro. 

Базова комплектація має батарею місткістю 600 мА * ч, версії SL3+ та SL3 Pro – 1000 мА * ч. Один заряд забезпечить 4,5 години їзди. Сам акумулятор захищений прозорим корпусом доповненим подвійним водонепроникним шаром та додатковим захистом навколо гвинта.

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