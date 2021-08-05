Венедіктова анонсувала розсекречення матеріалів справи щодо Іловайської трагедії та розповіла про напрямки розслідування

Про ці плани розсекретити матеріали Венедіктова повідомила у Facebook.



"Нами прийнято рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень. Також наразі ми працюємо над удосконаленням офіційного вебсайту Офісу Генерального прокурора та маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений "Іловайським подіям", де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід та результати слідства, а також ознайомитися із фотокопіями розсекречених матеріалів", - написала Венедіктова.



Генпрокурор додала, що наразі у провадженні повідомлено про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ та ексначальнику Головного управління Генштабу ЗС РФ, який наразі є заступником міністра оборони РФ.



"Крім того, цього тижня до кримінальної відповідальності притягнуто ще двох російських генералів, яким повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством", - зазначила Венедіктова.



Також генпрокурор розповіла про перебіг розслідування.



"Розслідування Іловайських подій триває по двом напрямам: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією. Під час слідства допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу", - розповіла Венедіктова.

Нагадаємо, раніше Україна направила до Гааги матеріали щодо Іловайську та боїв за ДАП.