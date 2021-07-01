Венедіктова взяла в управління департамент з розслідування злочинів, вчинених під час агресії РФ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала у своє управління департамент, який розслідує злочини, які вчинили в умовах збройного конфлікту з РФ
На сайті Офісу генпрокурора є відповідний наказ від 30 червня, передає Бабель.
У наказі пропонується додати департамент до сфери відповідальності генпрокурора. Підписав його Якубовський.
29 чевня Венедіктова передала керівництво департаментом Максиму Якубовському, якого пов'язують з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
Департамент також розслідує справу про ГО "Український вибір" Віктора Медведчука, з якою працював Якубовський.
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