Венедіктова взяла в управління департамент з розслідування злочинів, вчинених під час агресії РФ

На сайті Офісу генпрокурора є відповідний наказ від 30 червня, передає Бабель.



У наказі пропонується додати департамент до сфери відповідальності генпрокурора. Підписав його Якубовський.



29 чевня Венедіктова передала керівництво департаментом Максиму Якубовському, якого пов'язують з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.



Департамент також розслідує справу про ГО "Український вибір" Віктора Медведчука, з якою працював Якубовський.

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