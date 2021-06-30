Венедіктова призначила юриста, який працював з Медведчуком, очільником департаменту, що розслідує справу "Українського вибору"

Наказ оприлюднено 29 червня на сайті Офісу генпрокурора, передає Бабель.

Якубовський керуватиме Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту.



Він займається розслідуванням злочинів, що посягають на основи національної безпеки України, і злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.



Департамент також розслідує справу про ГО "Український вибір" Віктора Медведчука, з якою працював Якубовський.



Активісти наголошують на тому, що Якубовський був співробітником та однопартійцем Віктора Медведчука у 2012-2013 роках, а його номер, вказаний на сайті Спілки адвокатів був таким же, як і в центрального офісу "Українського вибору" .

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що слідчі СБУ підозрюють учасників ГО "Український вибір" у сприянні у 2014 році окупації Криму Росією.

Прокурори повідомили про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір".