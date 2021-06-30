Венедіктова призначила юриста, який працював з Медведчуком, очільником департаменту, що розслідує справу "Українського вибору"
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова передала керівництво Департаментом нагляду у провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту Максиму Якубовському, якого пов'язують з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком
Наказ оприлюднено 29 червня на сайті Офісу генпрокурора, передає Бабель.
Якубовський керуватиме Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту.
Він займається розслідуванням злочинів, що посягають на основи національної безпеки України, і злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.
Департамент також розслідує справу про ГО "Український вибір" Віктора Медведчука, з якою працював Якубовський.
Активісти наголошують на тому, що Якубовський був співробітником та однопартійцем Віктора Медведчука у 2012-2013 роках, а його номер, вказаний на сайті Спілки адвокатів був таким же, як і в центрального офісу "Українського вибору" .
- Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що слідчі СБУ підозрюють учасників ГО "Український вибір" у сприянні у 2014 році окупації Криму Росією.
- Прокурори повідомили про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір".
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