Венеція ввела додаткові обмеження для туристів

Про це повідомляє CNN.

Нові правила, спрямовані на подальше обмеження туристичної діяльності в місті, набудуть чинності в історичному центрі, а також на островах Мурано, Бурано і Торчелло в червні 2024 року.

"Групи не можуть перевищувати 25 осіб, тобто половину пасажирів туристичного автобуса. Також буде заборонено використання гучномовців, які можуть викликати плутанину і безлад", - йдеться в повідомленні міськради Венеції.

Туристам буде заборонено зупинятися на вузьких вулицях, на мостах або в підземних переходах.

Перед тим, як почати діяти, рішення має пройти процедуру затвердження міською радою.

Радник з питань безпеки Елізабетта Пеше описала нововведення як "важливий захід, спрямований на поліпшення управління групами", а також "сприяння сталому туризму і гарантування захисту та безпеки міста".

Венеціанські музеї вже обмежують групи до 25 осіб.

Радник з питань туризму Сімоне Вентуріні заявила, що цей крок є частиною ширшої системи заходів, спрямованих на покращення управління туризмом у Венеції, досягнення кращого балансу між потребами мешканців та відвідувачів міста.

ЮНЕСКО закликала італійський уряд "забезпечити максимальну відданість" вирішенню "давніх проблем" міста, оскільки Венеція вже багато років бореться з надмірною кількістю відвідувачів і наслідками зміни клімату.