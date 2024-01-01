Венеція ввела додаткові обмеження для туристів
Венеція оголосила, що обмежить туристичні пішохідні групи до 25 осіб і заборонить використання гучномовців в рамках своєї останньої спроби боротьби з масовим туризмом
Про це повідомляє CNN.
Нові правила, спрямовані на подальше обмеження туристичної діяльності в місті, набудуть чинності в історичному центрі, а також на островах Мурано, Бурано і Торчелло в червні 2024 року.
"Групи не можуть перевищувати 25 осіб, тобто половину пасажирів туристичного автобуса. Також буде заборонено використання гучномовців, які можуть викликати плутанину і безлад", - йдеться в повідомленні міськради Венеції.
Туристам буде заборонено зупинятися на вузьких вулицях, на мостах або в підземних переходах.
Перед тим, як почати діяти, рішення має пройти процедуру затвердження міською радою.
Радник з питань безпеки Елізабетта Пеше описала нововведення як "важливий захід, спрямований на поліпшення управління групами", а також "сприяння сталому туризму і гарантування захисту та безпеки міста".
Венеціанські музеї вже обмежують групи до 25 осіб.
Радник з питань туризму Сімоне Вентуріні заявила, що цей крок є частиною ширшої системи заходів, спрямованих на покращення управління туризмом у Венеції, досягнення кращого балансу між потребами мешканців та відвідувачів міста.
ЮНЕСКО закликала італійський уряд "забезпечити максимальну відданість" вирішенню "давніх проблем" міста, оскільки Венеція вже багато років бореться з надмірною кількістю відвідувачів і наслідками зміни клімату.
- 12 вересня влада італійської Венеції запропонувала ввести для відвідувачів плату 5 євро за перебування один день у місті.
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