"Венздей" став третім серіалом в історії Netflix, що набрав понад 1 млрд переглядів за місяць
Це третій подібний випадок за всю історію Netflix - до "Венздей" такого успіху вдалося досягти тільки "Грі у кальмара" та четвертому сезону "Дивних Див"
Про це повідомляє Variety.
Зазначається, що стрімінговий сервіс Netflix визначає популярність серіалів за кількістю переглядів у перші 28 днів виходу. "Венздей" уже обігнала стрічку "Дамер - чудовисько: Історія Джеффрі Дамера", яка наразі має 856,2 млн переглядів. Окрім того, "Венздей" має ще тиждень, аби зібрати ще більше переглядів.
Видання відзначає, що "Венздей" наразі переглянуло понад 150 млн домогосподарств. За популярністю серіал обігнав навіть довгоочікувану документальну стрічку "Гаррі та Меган", про життя королівської пари.
- Перегляди серіалу "Венздей" за тиждень склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів.
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