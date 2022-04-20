Верещук: гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював так, як планувалося

Про це Ірина Верещук написала в Telegram.

"Через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких. Завтра зранку ми поновимо наші зусилля на Маріупольському напрямку. Звертаюсь до наших людей в Маріуполі: ми будемо боротись за кожного з вас!" – написала Верещук.

Нагадаємо, на 20 квітня був запланований гуманітарний коридор з Маріуполя через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів до Запоріжжя

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